Tabilo vuelve al 30° lugar de la ATP y Barrios acecha a Garin como segunda raqueta nacional

Comenzó una nueva semana y, como es habitual, la ATP actualizó su ranking, que registró leves movimientos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

En ese escenario, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, escaló un puesto y se ubicó en el 30° lugar del ranking mundial.

En tanto, Cristian Garin no registró modificaciones y se mantuvo en el puesto 131, mientras que Tomás Barrios ascendió tres posiciones hasta el 132° lugar, quedando a solo cuatro puntos de "Gago" en la lucha por convertirse en la segunda raqueta de Chile.

Por su parte, Matías Soto descendió cuatro lugares y quedó 252°, mientras que Nicolás Jarry, quien prepara su regreso al circuito para noviembre, volvió a caer y pasó del puesto 859 al 867.

En cuanto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa en la cima del ranking, seguido por el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, quienes completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.000 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.720 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.260 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 4.010 (+1)

6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.890 (-1)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.680 (0)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (0)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.300 (+1)

10° Arthur Fils (Francia) 3.275 (-1)

RANKING DE LOS CHILENOS

30° Alejandro Tabilo 1.605 (+1)

131° Cristian Garin 446 (0)

132° Tomás Barrios 442 (+3)

252° Matías Soto 226 (-4)

698° Daniel Núñez 48 (-4)

712° Nicolás Villalón 46 (-4)

807° Benjamín Torrealba 36 (-6)

813° Bastián Malla 35 (-4)

867° Nicolás Jarry 30 (-8)

PURANOTICIA