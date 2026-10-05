Elías Figueroa confía en el repunte de La Roja antes del amistoso ante México: ''Tenemos la calidad''

La Selección chilena atraviesa un complejo momento en su gira por Norteamérica, luego de caer en sus dos primeros amistosos ante Canadá y Estados Unidos. Ahora, el combinado nacional buscará revertir su suerte este martes frente a México, en un encuentro que se disputará en Los Ángeles.

Uno que se refirió al delicado presente de La Roja fue un histórico y leyenda del fútbol chileno, Elías Figueroa. El otrora defensa, considerado uno de los mejores futbolistas nacionales de todos los tiempos, aseguró que Chile cuenta con jugadores que pueden permitir una recuperación del Equipo de Todos.

"Tenemos jugadores que hay que trabajar, los equipos, obvio, pero también tenemos la calidad", sostuvo "Don Elías" en conversación con la agencia EFE.

Cabe consignar que Figueroa disputó con La Roja los Mundiales de Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982. Además, fue elegido tres veces como Mejor Jugador de América y se convirtió en uno de los grandes emblemas de clubes como Peñarol de Uruguay e Internacional de Porto Alegre de Brasil.

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