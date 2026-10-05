Aníbal Mosa desmiente apoyo a candidatura de Yunge en la previa al cierre de inscripciones para la ANFP

Este martes será una jornada clave de cara a las elecciones de noviembre en la ANFP, ya que a las 23:59 horas vencerá el plazo para inscribir las candidaturas a la presidencia del organismo con sede en Quilín.

En la carrera por el sillón presidencial del ente rector del fútbol chileno aparecen Jorge Uauy y Lorenzo Antillo, mientras que también se sumaría el actual secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, quien habría retomado su intención de competir por el cargo tras haber descartado anteriormente una candidatura.

Según publicó El Mercurio, el exvicepresidente de Rangers tendría el apoyo de Universidad de Chile y Colo-Colo. Sin embargo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, desmintió un supuesto respaldo a la postulación de Yunge.

"Una vez inscritas las listas y los programas conocidos oficialmente, nos pronunciaremos", aclaró el timonel del Cacique en diálogo con radio ADN.

Cabe consignar que las elecciones para definir la nueva directiva de la ANFP, que sucederá a Pablo Milad y compañía, se realizarán el próximo 19 de noviembre, mientras que el nuevo directorio asumirá sus funciones en enero de 2027.

Con el cierre de las postulaciones a pocas horas, las distintas candidaturas deberán oficializar sus listas, en un proceso que ha estado marcado por las conversaciones entre los clubes y la búsqueda de respaldos para la elección de noviembre.

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