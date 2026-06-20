U. de Chile confirma que Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio

Universidad de Chile compartió este sábado el parte médico de su director técnico Fernando Gago, quien tuvo que ser internado ayer en la Clínica Alemana tras presentar problemas cardiovasculares.

En el documento compartido por los medios oficiales del elenco laico, el centro de salud informó que el entrenador argentino sufrió un infarto agudo al miocardio.

Al mismo tiempo, detallaron que al momento se ingresar al establecimiento "se le realizó una intervención para tratar de una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón".

Además, añadieron que "se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stert, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal".

Por último, desde el recinto médico destacaron que "el paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física".

Cabe recordar que para el encuentro de este domingo ante Santiago Wanderers por su debut en Copa Chile, el conjunto estudiantil será dirigido por el ayudante técnico Fabricio Coloccini.

PURANOTICIA