Jaime Pizarro aclara retraso de Vozinha y asegura que no se ha caído su fichaje en Colo-Colo

El director ejecutivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, rompió el silencio en medio de los rumores que han surgido luego de que Vozinha postergara su llegada al país, prevista para las 20:30 horas de este jueves.

En un punto de prensa a las afueras del estadio Monumental, el "Kaiser" afirmó que "está todo definido. El representante señaló que el acuerdo estaba cerrado. El acuerdo no ha tenido cambios ni modificaciones respecto a la estructura del contrato".

Con respecto a los motivos por lo cuales el guardameta no voló este jueves con rumbo a Chile, el exministro del Deporte apuntó a motivos personales del golero. "Ha pedido considerar un tiempo adicional, no tiene que ver con el contrato", puntualizó.

Al ser consultado por la fecha exacta en la cual podría estar el mundialista africano en suelo nacional, Pizarro explicó que "lo señaló como 'un par de días adicionales'. Obviamente puede tener un margen razonable, pero eso se solicitó, un par de días adicionales. Esperamos que el fin de semana quede resuelto".

De esta manera, desde el "Cacique" buscaron llamar a la calma y terminar con las especulaciones de que Vozinha habría recibido una oferta del fútbol marroquí que haría peligrar su acuerdo con el elenco albo.

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