O'Higgins cae en la tanda de penales ante Boca Juniors y se despide de la Copa Sudamericana

O'Higgins rozó el batacazo. El equipo chileno derrotó por 1-0 a Boca Juniors en el estadio Codelco El Teniente para empajar la serie, pero no estuvo fino en los lanzamientos penales y terminó perdiendo por un ajustado 4-3, despidiéndose en playoffs de la Copa Sudamericana.

El cuadro celeste, obligado a dar vuelta la llave tras la derrota sufrida en la ida, guardó a sus mejores elementos el fin de semana movimiento que si bien le costó la derrota ante Deportes Concepción, le permitió tener al equipo fresco para esta noche.

Tras aguantar el dominio del elenco argentino en los pasajes iniciales del pleito, los pupilos de Lucas Bovaglio equilibraron la balanza a su favor, aunque sin generar demasiadas ocasiones de riesgo pese a la pasividad que mostraba la defensa rival.

El primer aviso corrió por cuenta de Francisco González con un remate rasante que desvió por muy poco un zaguero contrario (19') y antes de irse al descanso, Martín Sarrafiore sacó un zapatazo que se fue apenas por un costado del arco (45+2').

Para el complemento el conjunto "xeneize" adelantó las líneas y por momentos puso en aprietos a un dueño de casa que lentamente se fue ordenando en el fondo, mientras iba presionando sobre terreno adversario buscando la apertura de la cuenta.

Los esfuerzos del "Capo de Provincia" terminaron dando sus frutos en el minuto 72. Luis Pavez sirvió un saque de banda que fue despejado por Nicolás Figal despejó hacia el centro y ahí estaba esperando "Pancho" González, quien agarró el balón de lleno con una volea y marcó el gol que emparejó la serie.

El propio González estuvo cerca de aumentar las diferencias poco después (74'). No obstante, los trasandinos no se quedaron de brazos cruzados y tuvo cuatro ocasiones clarísimas para haber sentenciado la serie (77', 89', 90+1' y 90+3'), pero el esférico no entró y todo debió definirse desde el punto penal.

En la tanda desde los doce pasos, Thiago Vecino y Pavez erraron sus tiros y aunque Omar Carabalí atajó el intento de picotón de Tomás Aranda, Lautaro Blanco no falló y le dio a Boca Juniors la clasificación a los octavos de final del certamen, instancia donde lo espera Recoleta de Paraguay.

O'Higgins, en tanto, tendrá que dar vuelta la página lo antes posible, ya que este domingo a las 15:00 horas visitará a Deportes La Serena, rival directo en su objetivo de despegarse de la zona media de la Liga de Primera y tomar distancia de los puestos de descenso.

PURANOTICIA