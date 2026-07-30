Alejandro Tabilo superó un reñido encuentro para avanzar a cuartos del ATP de Washington

Alejandro Tabilo (30° del ranking mundial) sacó adelante un exigente compromiso ante el francés Terence Atmane (56°) y consiguió su boleto para los cuartos de final del ATP 500 de Washington, en Estados Unidos.

El chileno y el galo disputaron un encuentro bastante reñido, sobre todo en la segunda manga, el cual fue resuelto por el tenista nacional con parciales de 6-3 y 7-6 (6) en una hora y 33 minutos de cotejo.

El nacido en Toronto se mostró particularmente sólido con su saque en el primer set, concretando las dos chances de quiebre que se generó y tomó la posta en el compromiso gracias a un cómodo 6-3.

El europeo dio vuelta la página para el segundo capítulo y libró un duelo mucho más cerrado con el criollo, el cual se extendió a un tie break donde "Jano" aprovechó su segundo punto de partido para timbrar su clasificación con un 8-6.

Por si fuera poco, con este resultado "Ale" escaló tres posiciones en el ranking en vivo, situándose momentáneamente en el 27° puesto.

Ahora, Tabilo buscará su lugar en semifinales ante el ganador del cruce entre el francés Ugo Humbert (29°) y el local Ben Shelton, número ocho del mundo y segundo cabeza de serie del certamen.

El encuentro válido por los cuartos de final quedó programado para este viernes en el último turno de la cancha principal, es decir, no antes de las 20:00 horas.

PURANOTICIA