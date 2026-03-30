U. Católica venció como visitante a Cobresal por la tercera fecha de la Copa de la Liga

En una sólida presentación en la altura de El Salvador, Universidad Católica dejó atrás las dudas y superó por 3-1 a Cobresal en el Estadio Codelco El Cobre.

Este triunfo no solo representa un desquite para los "cruzados" tras su anterior caída ante los "mineros" en el torneo local, sino que también los posiciona provisionalmente en la cima del Grupo B de la Copa de la Liga con 6 unidades.

El encuentro estuvo marcado por la decisión de Gustavo Huerta, estratega del cuadro nortino, de presentar una formación alternativa con varios juveniles y suplentes habituales, priorizando la rotación. Por su parte, el equipo dirigido por Daniel Garnero llegó con la obligación de sumar tras perder ante Ñublense, sabiendo que los tres puntos eran vitales para superar a la Universidad de Concepción y a los chillanejos en la tabla de posiciones.

Las acciones comenzaron con intensidad y el portero Darío Melo debió intervenir con una doble atajada en el minuto 10 para salvar a la visita. Casi de inmediato, la UC respondió con efectividad: un pase profundo de Jhojan Valencia permitió que Clemente Montes se filtrara en el área y definiera con un remate cruzado ante Jorge Pinos para abrir la cuenta.

Cerca de la media hora, Justo Giani desperdició un penal a los 31', pero el atacante argentino tuvo su redención rápidamente. A los 35', tras un preciso envío de Fernando Zuqui desde la banda derecha, el atacante conectó de cabeza para establecer el 2-0 parcial antes del descanso.

En el complemento, Cobresal intentó reaccionar y logró descontar a los 49' mediante un testazo del joven Francisco Moreno. Sin embargo, el ímpetu local se diluyó y no volvieron a generar peligro real sobre el arco de Melo. La tranquilidad definitiva para la franja llegó a los 64' desde los doce pasos; aunque Pinos atajó el primer intento de Fernando Zampedri, el juez Nicolás Millas ordenó repetir el cobro por adelantamiento del arquero, y en la segunda instancia el "Toro" no falló.

El tramo final fue controlado totalmente por el conjunto precordillerano, mientras que Cobresal terminó con diez jugadores tras la expulsión de Juan Fuentes a los 88', estancándose en el fondo de la zona con solo un punto.

Por la Liga de Primera, la UC recibirá a Palestino este jueves a las 18:00 horas, previo a su debut en Copa Libertadores, mientras que Cobresal visitará a Coquimbo Unido el viernes a las 17:30.

Ficha Técnica:

Cobresal: Jorge Pinos; Benjamín Villarroel, Christian Moreno (Juan Fuentes, 45'), Rodrigo Sandoval; Guillermo Pacheco, Milan Roki (Benjamín Valenzuela, 45'), Oliver Ramis (Antonio Castillo, 45'), Aaron Astudillo; Renato Huerta (Vicente Belmar, 74'), Franco Frías (Matías Sepúlveda 58'), Francisco Moreno. DT: Gustavo Huerta.

Universidad Católica: Darío Melo; Bernardo Cerezo, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Alfred Canales, 83'), Matías Palavecino (Cristian Cuevas, 76'); Clemente Montes (Diego Valencia, 58'), Juan Francisco Rossel (Fernando Zampedri, 45'), Justo Giani (Diego Corral, 45'). DT: Daniel Garnero.

IMÁGENES

PURANOTICIA