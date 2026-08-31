U. Católica vence en un partidazo a O'Higgins y le arrebata el subliderato de la Liga de Primera a la U

En un partido apasionante de principio a fin, Universidad Católica derrotó por un ajustado 3-2 a O'Higgins en el Claro Arena, victoria que la catapultó al segundo lugar de la Liga de Primera.

La derrota de su archirrival Universidad de Chile le abrió el apetito al cuadro "cruzado", que sabía de antemano que con una victoria podía trepar al subliderato del torneo y quedar como primera opción por el "Chile 2". La visita, en tanto, necesitaba imperiosamente de los tres puntos para cortar su mala racha y alejarse de la pelea por no descender.

Aunque las primeras aproximaciones fueron favorables para los locales, fue el "Capo de Provincia" quien abrió la cuenta a través de Cristián Morales (12'), quien se elevó en el aire para conectar un centro de Santiago Toloza desde la derecha.

Sin embargo, el dueño de casa no tardó mucho tiempo en responder. Clemente Montes ingresó por el lado izquierdo del área y tocó para Fernando Zampedri (25'), quien se vistió de salvador de su equipo con un zurdazo que dejó sin opciones a Omar Carabalí.

En el minuto 35 se instaló la polémica en Las Condes. El atacante estudiantil Diego Corral recibió un leve empujón cuando iba a definir, el árbitro Juan Lara desestimó el posible penal, la acción continuó y Arnaldo Castillo marcó con un potente frentazo.

No obstante, desde el VAR convocaron al colegiado, quien tras revisar la jugada minuciosamente, dictaminó la pena máxima para la UC. El encargado de ejecutar no fue otro más que el "Toro" Zampedri, que superó nuevamente al golero rival y llegó a 22 conquistas en el certamen.

Los pupilos de Lucas Bovaglio salieron con todo en el complemento y luego de exigir las reacciones del arquero Vicente Bernedo (59', 62' y 69'), Castillo tuvo su revancha con un testazo en el corazón del área, poniendo la pelota en un lugar imposible para el cuidavallas (70').

De ahí en más, los protagonistas pusieron toda la carne en el asador en su intento por romper la paridad y si bien el elenco celeste contó con las ocasiones más claras de gol (72' Y 78'), fueron los universitarios lo que dieron el golpe final por medio de Martín Gómez (87').

Bernedo se terminó se alzar como figura con un par de intervenciones en los descuentos (90+2' y 90+3'), sosteniendo la victoria para que el conjunto precordillerano se trepara en el segundo lugar con los mismos 36 puntos de la U, pero con mejor diferencia de gol. La escuadra rancagüina, en cambio, se estancó en la undécima posición con 24 unidades, solo tres por arriba de la zona de descenso.

Universidad Católica volverá a la acción este sábado para visitar a Everton a partir de las 17:30 horas en Viña del Mar. Por su parte, O'Higgins enfrentará a Unión La Calera desde las 14:45 del domingo.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia (Daniel González, 88'), Branco Ampuero, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Jimmy Martínez (Agustín Farías, 88'), Jhojan Valencia,Alfred Canales (Martín Gómez, 77'); Diego Corral (Matías Palavecino, 60'), Fernando Zampedri, Clemente Montes (Justo Giani, 60'). (DT: Daniel Garnero)

O'Higgins

Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Felipe Ogaz (Martín Maturana, 88'), Juan Leiva (Tomás Avilés, 88'), Walter Bou; Ignacio Schor (Thiago Vecino, 68'), Arnaldo Castillo, Santiago Toloza (Rodrigo Godoy, 75'). (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Claro Arena, Las Condes

PURANOTICIA