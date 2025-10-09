U. Católica se impuso a Ñublense consiguiendo su quinto triunfo consecutivo y trepando al subliderato

Valiéndose de una tempranera anotación en el amanecer del partido, Universidad Católica derrotó por la cuenta mínima a Ñublense en el Claro Arena, consiguiendo su quinto triunfo consecutivo que la catapultó hasta el subliderato de la Liga de Primera.

Cruzados y chillanejos se ponían al día en el torneo con objetivos muy diferentes. Es que mientras el dueño de casa tenía entre ceja y ceja trepar hasta el Chile 2 para Copa Libertadores, la visita necesitaba los tres puntos para meterse en la lucha por los cupos de Copa Sudamericana.

El encuentro no pudo arrancar de mejor manera para la UC. En el minuto tres el árbitro Héctor Jona fue convocado por el VAR para observar una falta de Osvaldo Bosso en el borde del área y expulsó al defensa sureño. Y en el tiro libre posterior, Eduard Bello puso la pelota en un lugar inalcanzable para el portero Nicola Pérez, anotando la apertura de la cuenta.

Con la tarjeta roja del zaguero, el técnico Ronald Fuentes se vio obligado a mover las piezas y para sorpresa de todos los presentes en el reducto de Las Condes, sus jugadores lograron acomodarse en el terreno de juego e incluso se acercaron a la igualdad en el final de la fracción inicial, donde los estudiantiles también tuvieron una chance clara.

El volante visitante Federico Mateos remató de larga distancia pero el balón dio en la cara externa de la red (40'). Luego de eso, el goleador histórico de los precordilleranos, Fernando Zampedri, estrelló el esférico en el travesaño con un sutil desvío (44') y de inmediato vino la respuesta del rival con una tijera de Matías Plaza (45') que remeció el larguero.

En el complemento y pese a encontrarse en inferioridad numérica, el forastero se entusiasmó con la paridad en el 50', pero Vicente Bernedo le negó la conquista a Patricio Rubio. Los locales no se quedaron atrás y por medio del debutante Vicente Cárcamo (59') y Tomás Asta-Buruaga (75') obligaron al guardameta Pérez a estirarse para no encajar otro gol.

Sobre el final los dirigidos de Daniel Garnero erraron claras ocasiones para aumentar las diferencias, pero de todas maneras logró sostener el resultado para estirar su buena racha y escalar hasta el segundo puesto con 42 puntos, catorce menos que el líder Coquimbo Unido.

Los "diablos rojos", en tanto, se estancaron en la décima ubicación con 29 unidades.

El próximo sábado a las 15:00 horas, Ñublense intentará volver a los abrazos cuando visite a Deportes La Serena en el estadio La Portada. Universidad Católica, en tanto, enfrentará a Everton desde las 15:00 del domingo 19.

