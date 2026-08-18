U. Católica se despide en octavos de final de la Copa Libertadores tras caer ante Estudiantes

La ausencia de Fernando Zampedri fue fatal para una Universidad Católica que casi no generó acciones de riesgo en el Claro Arena y perdió por 3-0 ante Estudiantes de La Plata, despidiéndose de la Copa Libertadores en octavos de final.

El "Toro", capitán y goleador histórico del elenco "cruzado", había quedado suspendido para la revancha por acumulación de tarjetas, obligando al técnico Daniel Garnero a mover las piezas y apostar por una fórmula con Justo Giani de "9" y Martín Gómez y Diego Corral por los costados para buscar el triunfo.

A diferencia de la UC que vio postergado su encuentro con Coquimbo Unido por la Liga de Primera, el cuadro albirrojo venía con la confianza por los cielos luego de su contundente goleada por 4-0 sobre su archirrival Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Como era de esperarse al no tener una referencia clara en ofensiva, los locales prácticamente no generaron acciones de riesgo sobre el pórtico defendido por Fernando Muslera, mientras que la visita hizo pasar más de un susto a Vicente Bernedo (3', 14' y 19').

Cuando parecía que los universitarios lograrían su cometido de sostener la igualdad para el complemento, el delantero Joaquín Correa tomó el balón cerca del área y sacó un remate rasante al poste del golero para abrir la cuenta (44').

El conjunto precordillerano, que apostó por el ingreso del recién recuperado Clemente Montes, no alcanzó a acomodarse en la cancha tras el descanso y tras recibir un pase en el sector derecho, Eros Mancuso envió un centro que conectó Guido Carrillo (53') con un certero cabezazo para ampliar las cifras y comenzar a ponerle la lápida al partido.

La escuadra de Las Condes realizó varios cambios y aunque se acercó al gol del descuento en más de una oportunidad (62', 75' y 77'), no estuvo fino en la definición y los pincharratas sellaron la victoria con un sutil desvío de Carrillo a un balón aéreo de Edwuin Cetré (82'), timbrando su boleto para los cuartos de final.

Cabe señalar que Universidad Católica tendrá algunos días para digerir este durísimo golpe y preparar el compromiso ante Ñublense por la fecha veinte de la Liga de Primera, programado para este sábado a las 20:00 horas.

PURANOTICIA