Esteban Paredes aclara críticas contra Erick Pulgar y afirma que la Roja "lo necesita, él tiene que ser el capitán"

Esteban Paredes aclaró sus críticas contra Erick Pulgar debido a su larga ausencia en la Selección chilena.

El exdelatero señaló días atrás que si la ausencia del mediocampista del Flamengo se debía a las críticas, era de "mente frágil".

“Pulgar no va a la selección porque lo critican mucho, eso es lo que decía él... Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente”, planteó el exjugador de Colo-Colo.

Estos dichos provocaron la reacción del formado en Deportes Antofagasta, señalando que "lo que dijo Esteban (Paredes) lo encontré hasta gracioso, porque nunca habló conmigo. Logró dimensionar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, con un diagnóstico bastante completo".

Y en el programa “Tipsters” de Juega en Línea, Paredes aclaró sus palabras y manifestó que "di mi opinión con lo que escuché de él, en ningún minuto hablé de lo futbolístico. Tengo claro lo que ha hecho, el jugador siempre está pendiente de sus compañeros y su trayectoria. Opiné en base a lo que él dijo por las críticas que le hacían en la selección".

Añadió que "si estoy en la selección, viajo y hablo con él para ver qué ocurre. La selección hoy lo necesita, él tiene que ser el capitán. Si anda bien en Brasil, es como jugar en Europa (...) Con 36 años, físicamente como está, le da para estar en el Mundial".

Finalmente, el exgoleador declaró que “no sé si él me lo va a decir. He compartido con él, es una gran persona y jugador. No sé si me compete. Solo dí mi opinión. Por lo que me respondió, su salida no es por lo que él dijo, creo que es otra cosa”.

(Imagen: @e.paredes7)

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