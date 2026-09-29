Alejandro Tabilo inicia su ruta en el ATP 500 de Tokio con un duro desafío frente al estadounidense Tommy Paul

Después de su temprana eliminación del ATP 250 de Chengdú, donde defendía el título conquistado el año pasado, Alejandro Tabilo (31° del mundo) continuará su gira por Asia esta semana en el ATP 500 de Tokio, en Japón.

En el certamen nipón, el chileno tendrá un duro estreno. El sorteo determinó que "Jano" enfrente en primera ronda al estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo cabeza de serie, contra quien perdió los dos enfrentamientos previos, ambos disputados en 2024. El primero fue en los octavos de final del ATP 500 de Queen's, sobre superficie de pasto, y posteriormente cayó ante el norteamericano en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Y el cotejo ya tiene programación. La organización ubicó el encuentro este miércoles en el segundo turno de la cancha central, por lo que arrancaría cerca de la 1:00 de la madrugada chilena.

En caso de dar la sorpresa ante el norteamericano, en los octavos de final Tabilo enfrentaría al ganador de la llave entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el invitado local Sho Shimabukuro (108°). En tanto, en unos eventuales cuartos de final aparecería el español Carlos Alcaraz (3°), primer favorito y campeón defensor.

Cabe consignar que el chileno, además, buscará ganar su primer partido en Tokio, pues en las dos ediciones que disputó cayó en el estreno: en 2024 ante el danés Holger Rune y el año pasado frente al belga Zizou Bergs.

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