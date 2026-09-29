ANFP vuelve a denunciar a San Marcos de Arica y pide su desafiliación por presuntas inconsistencias en documentos financieros

Nuevamente se encienden las alarmas en San Marcos de Arica luego de que la ANFP presentara una nueva denuncia ante el Tribunal Autónomo de Disciplina contra el cuadro nortino, al que acusa de entregar documentación falsa sobre su situación financiera.

De acuerdo al organismo de Quilín, el conjunto ariqueño declaró en los períodos correspondientes a septiembre de 2024 y a marzo, junio y septiembre de 2025, un capital de funcionamiento positivo, totalmente diferente a sus estados financieros auditados.

En ese sentido, en septiembre de 2024, San Marcos declaró un capital positivo cercano a los $988 millones, pero sus estados financieros auditados registraron un patrimonio negativo de aproximadamente $1.889 millones. En tanto, en septiembre de 2025, el club informó cerca de $904 millones positivos, cuando su patrimonio auditado era negativo en más de $2.909 millones.

Consignar que la ANFP ya había denunciado al elenco nortino en agosto pasado ante el Tribunal de Disciplina por temas sobre la información financiera.

Debido a esta situación, el ente rector del balompié criollo solicitó la desafiliación del club. En caso de concretarse esta petición, los equipos que marchan en la parte baja de la tabla del torneo de la Primera B, como Rangers, Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz y Curicó Unido, se verían beneficiados.

PURANOTICIA