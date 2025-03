U. Católica pide suspender el partido contra Colo-Colo ante inconvenientes con el estadio Santa Laura

Este fin de semana se disputará la quinta fecha del Campeonato Nacional 2025, donde el partido más atractivo será el clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo.

El cotejo está programado para este sábado a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura. Sin embargo, el cotejo podría ser suspendido ante los problemas de los estudiantiles para ejercer su localía, debido a los inconvenientes en el reducto de Plaza Chacabuco, que ya obligaron a postergar el encuentro de este lunes entre Unión Española y Universidad de Chile.

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, confirmó que la UC pidió suspender el partido frente al "Cacique", señalando que "hemos formalizado para reprogramar ese partido. Esperamos que el directorio de la ANFP, tomando en cuenta lo del partido de la U y Unión, acoja esa solicitud".

El timonel del conjunto de la franja explicó, además, que han buscado muchas otras opciones para encontrar un recinto: "Llevamos mucho tiempo trabajando en el partido, intentamos con el Nacional, con estadios de ciudades aledañas, el Santa Laura, intentamos La Florida y tampoco está disponible. Viña está cerrado, Palestino no puede arrendar La Cisterna. Es un evento de fuerza mayor".

Luego, Tagle se refirió a la idea de revertir la localía con Colo-Colo: "Esto de revertir la localía, es que la semana pasada la ANFP consideró esa opción y no tuvo respuesta de Colo-Colo. Ahora Colo Colo plantea esa opción, pero no se puede obligar a un club a revertir esa localía, Católica jugaría cuatro partidos consecutivos de visita en un momento complicado. Hay un tema deportivo. A nosotros nadie de Colo-Colo nos ofreció eso, sí lo llamamos para la Copa Sudamericana y no estaba disponible. Ahora sí está disponible".

"Tenemos que seguir nuestro camino, hemos solicitado reprogramación y no nos pueden forzar a llevar partido a regiones, tenemos abonados y es difícil decirles que vamos a jugar en un lugar lejano. Y tenemos posibles fechas, la idea no es perjudicar a Colo-Colo internacionalmente ni a televisión para un partido de esa magnitud", sentenció.

PURANOTICIA