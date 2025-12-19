U. Católica oficializó las contrataciones de Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo

Universidad Católica avanza rápido en el tema de la conformación del plantel de cara a la exigente temporada 2026, donde afrontará el Campeonato Nacional, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.

El cuadro cruzado ya selló las renovaciones de referentes como Fernando Zampedri, Gary Medel y Braco Ampuero y este viernes, ya anunció a sus tres primeros refuerzos para la siguiente campaña.

El primero es Justo Giani, volante argentino proveniente de Aldovisi, elenco de la Primera División del fútbol trasandino.

"Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. El jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club", publicó el conjunto de la franja en sus redes sociales.

"Justo Giani se incorporará a los trabajos de la UC el 5 de enero, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero retome la preparación para los desafíos del 2026", añadió.

Esta será la primera experiencia de Giani fuera del fútbol argentino, tras pasos por Quilmes, Newell's Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán.

Además, la UC informó la llegada de Jimmy Martínez: "Comunicamos oficialmente que el volante nacional se suma al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada 2026. Proveniente de Huachipato, el jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club".

De esta manera, Jimmy Martínez se incorporará a los trabajos de La Franja este lunes 5 de enero, cuando el equipo del DT Daniel Garnero retome para la preparación con miras a los desafíos del 2026. Desde Cruzados, le damos la bienvenida a Jimmy Martínez, ¡nuevo jugador de La Franja!", complementó el club.

Finalmente, se anunció el arribo del defensa Bernardo Cerezo: "Comunicamos oficialmente la llegada del defensor chileno al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. Proveniente de Ñublense, el jugador superó los exámenes médicos y firmó su contrato con el club".

