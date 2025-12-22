U. Católica oficializó la llegada de Matías Palavecino como su cuarto refuerzo para el 2026

Apenas tres días después de haber alcanzado un principio de acuerdo para su llegada, Universidad Católica confirmó la llegada de Matías Palavecino.

Por medio de redes sociales, el cuadro "cruzado" informó que el futbolista trasandino "superó hoy lunes los exámenes médicos y ya firmó su contrato con el club".

El volante argentino, quien se incorporará a las órdenes del técnico Daniel Garnero a contar del 5 de enero, posó con la camiseta del conjunto precordillerano en el Claro Arena.

Cabe destacar que el futbolista trasandino viene de un 2025 consagratorio, donde se transformó en una de las grandes figuras del Coquimbo Unido campeón de la Liga de Primera.

(Imagen: @Cruzados)

