U. Católica despertó tarde y cayó ante Boca Juniors en su estreno en la Copa Libertadores

El estreno de Universidad Católica en la presente edición de la Copa Libertadores no fue el esperado. En un duelo disputado en el Claro Arena, el conjunto de la precordillera sufrió una derrota por 2-1 ante Boca Juniors, producto de una reacción que llegó demasiado tarde y un desempeño inicial que dejó dudas en su debut continental.

La escuadra comandada por Daniel Garnero encaraba este desafío internacional con el optimismo que le otorgó la reciente goleada propinada a Palestino. Para este encuentro, el estratega decidió reintegrar a diversos futbolistas titulares que habían descansado en el torneo local, buscando consolidar una formación con mayor experiencia en cancha.

Por su parte, el cuadro "xeneize" se presentó en el recinto de Las Condes con su mejor contingente disponible. Los visitantes arribaron a Chile respaldados por una sólida regularidad en el campeonato argentino, donde registraban una racha de ocho encuentros invictos en el Apertura, acumulando cinco igualdades y tres victorias.

Las acciones comenzaron con un trámite sumamente friccionado y marcado por la confrontación entre los protagonistas. Pese a la intensidad, la superioridad futbolística fue de la visita, que controló la posesión y logró romper el cero en el minuto 16, gracias a un potente remate desde fuera del área ejecutado por Leandro Paredes.

Tras conseguir la ventaja, el equipo trasandino manejó los tiempos del cotejo y recurrió a la interrupción constante del juego, lo que generó frustración en las filas universitarias. No obstante, al cumplirse el minuto 33, los pupilos de Claudio Úbeda aceleraron el ritmo y estuvieron a punto de estirar la diferencia, pero una intervención de Vicente Bernedo evitó la caída del arco local.

Al inicio del segundo tiempo, Branco Ampuero salvó a la UC al despejar un balón sobre la línea a los 47'. La respuesta cruzada llegó a los 55' con un cabezazo de Fernando Zampedri que exigió al portero Leandro Brey. Sin embargo, el conjunto forastero golpeó nuevamente a los 64 minutos: Adam Bareiro conectó en el área chica un centro rasante enviado por Lautaro Blanco para establecer el 0-2.

En el tramo final, cuando el desenlace parecía sentenciado, el equipo de la franja volcó sus ataques hacia el área rival. Tras varias aproximaciones, Juan Ignacio Díaz logró el descuento a los 85 minutos; la anotación tuvo que ser ratificada por el VAR.

Pese al impulso final, los estudiantiles sellaron un duro revés en su estreno, quedando obligados a buscar puntos en su visita a Cruzeiro el próximo miércoles a las 18:00 horas. Previo a ese viaje, Universidad Católica deberá medirse ante Audax Italiano este sábado a contar de las 17:30 horas.

PURANOTICIA