U. Católica anunció el regreso de la Copa UC luego de siete años de su última edición

Un importante anuncio realizó este viernes Universidad Católica, elenco que confirmó el regreso de la Copa UC Sub-17 luego de siete años de su última edición en 2018.

Por medio de redes sociales, el conjunto precordillerano informó que el certamen se disputará en el Claro Arena entre el martes 16 y el sábado 20 de diciembre.

El torneo se realizará en un formato de doble jornada con partidos mañana y tarde, asegurando una gran fiesta deportiva.

Con respecto a los participantes, además del propio cuadro estudiantil, también dirán presente Independiente del Valle y las selecciones de Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina y Qatar.

Cabe recordar que el campeón defensor del certamen es el combinado incaico, el cual se impuso por 3-0 a Universidad Católica en la última versión de la competición.

(Imágenes: @Cruzados)

PURANOTICIA