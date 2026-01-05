Lucas Del Río da el golpe y gana la segunda etapa del Rally Dakar en la categoría Challenger

Día histórico para Chile en el Rally Dakar. El piloto nacional Lucas Del Río dio el batacazo de la jornada en la categoría Challenger y ganó la segunda etapa de la exigente prueba motor, que comprendió un recorrido de 400 kilómetros entre las localidades saudíes de Yanbu y Al-Ula.

El criollo cruzó la meta con un tiempo de 4h26'49", superando por 2'40" al local Yasir Seaidan, relegando hasta la tercera ubicación a la neerlandesa Puck Klaassen (+03'57''). Ignacio Casale, en tanto, fue 16° y marcó un crono de 05h18'35''.

Con la victoria de este lunes, Del Río trepó hasta el tercer puesto de la tabla general, a dos minutos y 22 segundos del puntero, el argentino David Zille. "Nacho", en tanto, quedó decimosexto (+01h07'33'').

Por su parte, el experimentado Francisco "Chaleco" López tuvo otra destacada actuación en los vehículos SSV y remató cuarto, marcando en el reloj 4h48'00'' de recorrido, casi cinco minutos más que el ganador, el portugués Gonçalo Guerreiro (4h42'45'').

Por ahora, el maulino ocupa el mismo cuarto puesto de la clasificación total con seis minutos y 31 segundos más que el puntero, el francés Xavier de Soultrait (8h24'16'').

En los automóviles Ultimate, en cambio, Hernán Garcés fue 32° (+31'52'') y por ahora ocupa el 31° escalón de la general (+51'32''), lejos del catarí Nasser Al Attiyah (07h12'16'').

Mañana se disputará la tercera etapa de 422 kilómetros de especial, iniciando y terminando en la propia ciudad de Al-Ula.

PURANOTICIA