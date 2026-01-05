Revelan la fecha en que Juan Martín Lucero llegaría a Universidad de Chile

Tras haber concretado el anhelado regreso de Eduardo Vargas después de catorce años, Universidad de Chile estaría ultimando los detalles para poder sumar a su segundo refuerzo de cara a la temporada 2026.

Nos referimos a Juan Martín Lucero, ex delantero de Colo-Colo que acaba de descender con Fortaleza a la segunda división de Brasil y no continuaría en el conjunto tricolor.

Según La Magia Azul, medio partidario del cuadro laico, el "Gato" estaría forzando su salida desde el León del Pici, luego de que los primeros acercamientos de los universitarios no hayan dado resultado.

De acuerdo al citado portal, el argentino tendría como prioridad su llegada a la U, que a su vez espera resolver durante esta semana el fichaje del atacante de 34 años para que se integre lo antes posible a los trabajos del técnico Francisco Meneghini.

Es importante mencionar que pese al buen recuerdo que dejó dentro de la cancha con la camiseta del Cacique, Lucero viene de una opaca campaña con Fortaleza donde apenas anotó once goles y dio una asistencia en 51 partidos.

