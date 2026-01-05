Nicolás Massú confirmó a sus mejores hombres para la llave de Copa Davis ante Serbia

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, confirmó la presencia de los mejores tenistas nacionales para el cruce de febrero ante Serbia por las Qualifiers de la Ensaladera de Plata.

Por medio de redes sociales, el combinado criollo anunció la participación de Cristian Garin (78° del ranking ATP), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (390° y 148° en dobles).

El choque ante los balcánicos, que finalmente no contarán con el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, se llevará a cabo entre el seis y el siete de febrero en el Court Central "Anita LIzana", del Parque Estadio Nacional.

En caso de imponerse, Chile accedería a la segunda ronda clasificatoria a disputarse en septiembre. Si pierde, en cambio, jugará un encuentro ante representante del Grupo Mundial I para mantener la categoría.

