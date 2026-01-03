“Turboman” vuelve a La U: oficializado su fichaje para 2026

Universidad de Chile confirmó este sábado el regreso de Eduardo Vargas, poniendo fin a la larga espera de los hinchas que esperaban ver nuevamente a “Turboman” en el cuadro estudiantil.

A lo largo de la jornada, el club fue anticipando el fichaje mediante imágenes y videos en redes sociales, hasta que pasadas las 17:00 horas se confirmó oficialmente la noticia.

El delantero nacional había estado cerca del Centro Deportivo Azul a mediados del año pasado, pero las diferencias económicas con la directiva frustraron la negociación, lo que lo llevó a firmar por Audax Italiano, donde disputó quince partidos, anotó cinco goles y entregó dos asistencias.

Con este retorno, Vargas vuelve al club donde brilló entre 2010 y 2011, período en el que anotó 31 goles en 79 partidos y se coronó máximo artillero de la Copa Sudamericana 2011, además de ganar dos títulos de Primera División y la Copa Sudamericana.

El regreso de Vargas representa un refuerzo de peso para la Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, donde se espera que el delantero aporte su experiencia y olfato goleador para pelear por los principales torneos nacionales e internacionales.

