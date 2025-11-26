TuFans destaca en la definición de la Copa Sudamericana y su próxima estación será en la final de la Copa Libertadores en Lima

El gerente general de TuFans, Francisco Juárez, destacó la presencia de la marca en la final única de Copa Sudamericana disputada en Asunción, Paraguay, donde se coronó campeón el cuadro argentino de Lanús.

“Estamos muy felices de la experiencia vivida en Asunción con la final de la Copa Sudamericana porque hubo una gran cantidad de gente que visitó nuestro stand, marcando un hito en la historia de TuFans”, mencionó.

Además, destacó que “este evento nos sigue posicionando como la marca de los hinchas ya no sólo en Chile, sino que a nivel sudamericano porque vamos generando una identidad muy positiva con los productos que estamos entregando a la gente. Ya no solo nos identificamos con Fiu o Vito sino que con eventos como la Copa Sudamericana o Libertadores”.

Tras el paso de TuFans por Asunción, la siguiente estación es Lima, Perú, donde este fin de semana se estará viviendo la emoción de la final única de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

“Estamos ya instalados en Lima para recibir a toda la hinchada de los equipos brasileños que vivirán la final de la Libertadores este sábado 29 donde nuevamente TuFans marcará presencia en este gran evento deportivo”, indicó finalmente Francisco Juárez.

