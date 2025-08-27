Trofeo del Mundial sub-20 recorrerá Chile desde La Tirana hasta Puerto Williams en septiembre

Con una actividad en el estadio Nacional, se oficializó este miércoles el tour que realizará a lo largo del país el trofeo del Mundial sub-20 de la FIFA, cita planetaria que se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La copa estará en varias localidades y comunas, con un recorrido que se extenderá desde el norte grande hasta lo más austral del territorio continental.

La gira empezará el martes 2 de septiembre en Rancagua para el día siguiente continuar hacia Ñuñoa y, posteriormente, llegar a Puerto Williams (4 y 5). Luego de eso, el trofeo estará en La Tirana y Pozo Almonte (10), se moverá a Talca el martes 16 y culminará todo una semana más tarde en Valparaíso.

Cabe destacar que el tour contará con actividades abiertas a la comunidad, presentaciones culturales e instancias para que las familias puedan tomarse fotos tanto con el galardón como con la mascota oficial del certamen, Vito, que representa a una vizcacha.

"El Tour del Trofeo es mucho más que la exhibición de una copa. Es una invitación a que las comunidades de todo Chile se sientan parte de este Mundial, que será un evento descentralizado y con un fuerte protagonismo de la juventud y el voluntariado. Queremos que todo el país viva la fiesta, que sus habitantes se reconozcan en este proceso y que juntos proyectemos el entusiasmo y puedan disfrutar la Copa Mundial Sub 20", destacó el ministro Pizarro.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador Local, Jorge Aguilar, subrayó que "tenemos en suelo chileno la segunda copa más importante del mundo. Es un hito histórico para el fútbol chileno que este trofeo recorra el país como símbolo de los 30 días que nos volcaremos a esta competición que marcará el inicio de una nueva historia. Seremos testigos de cómo se fabrican las próximas leyendas del mundo en nuestra tierra. Eso nos enorgullece y estamos trabajando para estar a la altura como país".

