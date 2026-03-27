Triunfo con sabor amargo en Viña del Mar: O'Higgins gana a Everton y sufre violento ataque tras el partido

Un amargo cierre de jornada vivió el plantel de O'Higgins tras su paso por la Ciudad Jardín. Aunque el equipo logró un valioso triunfo por 2-1 frente a Everton en el Estadio Sausalito, por el término de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, la celebración se vio interrumpida por un violento incidente de seguridad a la salida del recinto.

De acuerdo con la información difundida por el medio Voz Deportiva FM en sus redes sociales, el bus que transportaba al "Capo de Provincia" fue atacado con piedras por desconocidos. El hecho ocurrió una vez finalizado el compromiso y generó una alta preocupación en toda la delegación debido a la agresividad del ataque.

Desde la dirigencia del club rancagüino entregaron detalles sobre el estado de la comitiva tras el incidente. "Afortunadamente, ningún jugador ni integrante del plantel resultó herido", confirmaron, aunque aprovecharon la instancia para manifestar su malestar por la vulnerabilidad sufrida y recalcaron la urgencia de "reforzar las medidas de seguridad en el fútbol".

En lo deportivo, el conjunto celeste había conseguido dar la sorpresa en calidad de visitante, sellando una victoria que los posiciona bien en el torneo antes de que los actos de violencia marcaran su retirada de la Región de Valparaíso.

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