Tribunal de Disciplina tomó decisión con Arturo Vidal tras polémica con árbitro: podría quedar fuera del Superclásico

Arturo Vidal arriesgaba perderse el clásico de este sábado de Colo-Colo ante Universidad Católica en el estadio Monumental, por la 20° fecha del Campeonato Nacional, luego de que en el empate frente a Everton en Viña del Mar encarara al árbitro Felipe González por el agónico penal que cobró contra el Cacique.

El juez consignó en su informe: "En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: '¿Cómo va a ser penal?¿'Para eso está el VAR o no? Son care'palo, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá'".

Y el Tribunal de Disciplina tomó una decisión durante la noche del martes. En ese sentido, el organismo determinó citar al experimentado volante de los albos para el próximo martes 19 de agosto, por lo que está habilitado para disputar el derbi frente a la UC.

Sin embargo, el "King" arriesga un castigo que podría ser al menos de dos cotejos. En caso de concretarse esa sanción, el bicampeón de América con la Roja se perdería el Superclásico frente a Universidad de Chile.

