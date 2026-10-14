Tribunal de Disciplina de la ANFP sanciona a la U y a Everton por incidentes en el estadio Sausalito

Han pasado casi tres semanas de los incidentes que obligaron a suspender el partido entre Everton y Universidad de Chile en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la ida de octavos de final de la Copa Chile, y ya hay resolución.

La primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó este miércoles su fallo y sancionó al cuadro "ruletero" por su responsabilidad en calidad de organizador del partido.

La sanción al conjunto "Oro y Ciel"o pasa "más allá de la malévola planificación existente por parte de hinchas de Universidad de Chile, existió una falta de adecuado y exitoso control en cuanto a impedir que ingresen fuegos artificiales al estadio", según el fallo del organismo.

Debido a esto, el elenco viñamarino fue multado con 50 UF. Es decir, tendrá que pagar cerca de dos millones de pesos.

En tanto, el Tribunal resolvió sancionar a 2.866 hinchas del cuadro azul por el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas. No podrán asistir a los próximos cuatro partidos oficiales del club, ya sea por Copa Chile o Liga de Primera.

En el fallo, el organismo enfatizó en "la conducta" de los fanáticos de la U, "quienes, encontrándose en sectores determinados del recinto, fueron individualizados como asistentes vinculados al club Universidad de Chile y participaron en graves hechos de violencia consistentes en la activación y lanzamiento de elementos pirotécnicos de tal entidad que cruzaron todo el campo de juego poniendo en serio riesgo la integridad física de árbitros, jugadores y espectadores".

PURANOTICIA