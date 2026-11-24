La jornada final se dividirá en dos días. Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile jugarán el domingo 6 a las 18:00 horas definiendo cupos internacionales.
En vísperas de que se dispute la penúltima fecha de la Liga de Primera, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reveló la programación de la jornada final del torneo dividiéndola en dos días y con varios partidos en simultáneo.
La acción arrancará el sábado 5 de diciembre con tres encuentros fijados para las 20:30 horas, todos con incidencia en la clasificación a Copa Sudamericana.
Para el domingo 6 a las 18:00 quedaron los otros cinco cotejos, donde destaca la presencia de los tres clubes denominados grandes: el campeón Colo-Colo y Universidad Católica y Universidad de Chile, que podrían llegar a esta instancia aun peleando por el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores.
En dicha oportunidad también verán acción los elencos comprometidos con el descenso: Unión La Calera (rival de la U), Cobresal (adversario del "Cacique"), Audax Italiano, Deportes La Serena y Universidad de Concepción (contrincante de la UC).
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE
PURANOTICIA