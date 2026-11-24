En vísperas de que se dispute la penúltima fecha de la Liga de Primera, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reveló la programación de la jornada final del torneo dividiéndola en dos días y con varios partidos en simultáneo.

La acción arrancará el sábado 5 de diciembre con tres encuentros fijados para las 20:30 horas, todos con incidencia en la clasificación a Copa Sudamericana.

Para el domingo 6 a las 18:00 quedaron los otros cinco cotejos, donde destaca la presencia de los tres clubes denominados grandes: el campeón Colo-Colo y Universidad Católica y Universidad de Chile, que podrían llegar a esta instancia aun peleando por el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores.

En dicha oportunidad también verán acción los elencos comprometidos con el descenso: Unión La Calera (rival de la U), Cobresal (adversario del "Cacique"), Audax Italiano, Deportes La Serena y Universidad de Concepción (contrincante de la UC).

PROGRAMACIÓN FECHA 30

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE

20:30 horas, Deportes Limache vs Deportes Concepción , estadio Lucio Fariña Fernández.

, estadio Lucio Fariña Fernández. 20:30 horas, Palestino vs Everton , estadio Municipal de La Cisterna.

, estadio Municipal de La Cisterna. 20:30 horas, Huachipato vs Ñublense, estadio Huachipato-CAP Acero.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

18:00 horas, Universidad de Chile vs Unión La Calera , estadio por confirmar.

, estadio por confirmar. 18:00 horas, Cobresal vs Colo-Colo , estadio Codelco El Cobre.

, estadio Codelco El Cobre. 18:00 horas, Deportes La Serena vs Audax Italiano , estadio La Portada.

, estadio La Portada. 18:00 horas, O'Higgins vs Coquimbo Unido , estadio Codelco El Teniente.

, estadio Codelco El Teniente. 18:00 horas, Universidad de Concepción vs Universidad Católica, estadio Ester Roa Rebolledo.

PURANOTICIA