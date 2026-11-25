La organización de la despedida del volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, anunció la reprogramación del evento, que originalmente estaba fijado para el próximo 8 de diciembre en el Estadio Nacional.

La decisión se tomó debido al mal estado de la cancha del recinto de Ñuñoa, luego de la realización de distintos conciertos y del cierre de la Teletón.

De esta manera, se confirmó que la despedida del exseleccionado chileno, quien a fines de este año se integrará a la gerencia técnica de Azul Azul, se llevará a cabo el 11 de marzo de 2027, a las 19:00 horas, manteniendo el Estadio Nacional como escenario.

Desde la organización informaron que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para el nuevo día del evento. En tanto, quienes deseen solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo entre las 12:00 horas de este miércoles 25 de noviembre y las 23:59 horas del martes 29 de diciembre.

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