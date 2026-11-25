Colo-Colo consiguió el domingo un contundente triunfo por 3-0 ante Universidad Católica en el estadio Monumental. Sin embargo, no todo fue positivo para el conjunto albo, que ahora enfrenta posibles consecuencias por incidentes registrados durante el compromiso.

Durante distintos pasajes del encuentro, un sector de la hinchada colocolina lanzó fuegos artificiales y otros elementos de pirotecnia. La situación fue consignada por el árbitro del partido, José Cabero, en su informe enviado al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“Al momento del ingreso de los equipos a la cancha se lanza una gran cantidad de pirotecnia y papeles desde distintos lugares del estadio, lo que retarda el inicio del partido 5 minutos”, consignó Cabero.

El juez también detalló que, entre los minutos 37 y 42, se encendieron bengalas, bombas de humo y de estruendo, además del lanzamiento de una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, pese a las advertencias realizadas a través de los altoparlantes del recinto.

La situación obligó a Cabero a detener temporalmente el encuentro a los 44 minutos, luego de que se lanzaran fuegos artificiales desde el sector Arica.

Los incidentes, sin embargo, no terminaron con el cierre de la primera etapa, sino que continuaron durante el segundo tiempo.

Según el documento arbitral, el complemento comenzó con cuatro minutos de retraso, mientras que a los 47 minutos se lanzaron bombas de estruendo desde el sector Lautaro. Finalmente, a los 90 minutos, se encendieron nuevas bengalas y fuegos artificiales en el sector Cordillera.

A raíz de estos antecedentes, el Tribunal de Disciplina tomó conocimiento del informe arbitral y citó a Colo-Colo para comparecer la próxima semana ante el organismo.

De esta manera, el club albo deberá presentar sus descargos por los hechos ocurridos en el Monumental. No obstante, se expone a eventuales sanciones que podrían ir desde multas económicas hasta la limitación del aforo para sus próximos partidos como local.

PURANOTICIA