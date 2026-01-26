Tribunal de Disciplina de la ANFP sanciona a la U. de Chile por incidentes en partido ante Coquimbo Unido el 2025

A cuatro días del partido ante Audax Italiano en el estadio Nacional por el inicio de la Liga de Primera 2026, Universidad de Chile dio a conocer un severo castigo recibido por hechos ocurridos en diciembre del año pasado.

Según informó el propio conjunto azul, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con un partido a los 3.327 espectadores que estuvieron presentes en las galería norte del estadio Santa Laura en el encuentro del dos de diciembre ante Coquimbo Unido.

Lo anterior, debido al despliegue de lienzos no autorizados, además de la interrupción del duelo en dos ocasiones y el uso de fuegos de elementos pirotécnicos, algunos de los cuales cayeron a la cancha.

De esta manera, los fanáticos apuntados en el escrito no podrán ingresar para el compromiso de este viernes entre el "Romántico Viajero" y el elenco de colonia.

