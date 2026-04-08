Tribunal de Disciplina de la ANFP ratifica resta de puntos y U. La Calera queda en zona de descenso

El Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la resta de seis puntos a Unión La Calera por la alineación indebida de Axel encinas en los partidos ante Everton y Cobresal, los cuales habían sido ganados en cancha por los pupilos de Martín Cicotello.

La Primera Sala del organismo ya había fallado a favor de las denuncias interpuestas por los cuadros "ruleteros" y "albinaranjas". Ambas instituciones acusaron formalmente a la escuadra cementera de infringir el reglamento al presentar a seis futbolistas extranjeros en el terreno de juego, contabilizando la participación del mencionado volante argentino.

Ante este escenario adverso, la administración del club calerano presentó un recurso de apelación ante la Segunda Sala. La estrategia de la defensa se fundamentó en que el mediocampista trasandino todavía figuraba en los registros del fútbol formativo de la institución; sin embargo, este argumento fue finalmente desestimado por los integrantes del Tribunal.

A raíz de esta resolución, se oficializó la derrota de los "cementeros" por un resultado de 3-0 en ambos cotejos. Con este ajuste reglamentario, Unión La Calera queda relegada a la zona de descenso con apenas cuatro unidades, compartiendo el fondo de la tabla de posiciones con Deportes Concepción.

Por el contrario, la decisión administrativa benefició directamente a sus rivales: Everton ascendió al noveno lugar de la clasificación con 11 puntos, mientras que Cobresal trepó hasta la duodécima casilla al sumar 10 unidades.

No obstante, el conflicto judicial podría no haber terminado en Quilín. De acuerdo a lo informado por radio ADN, la dirigencia de Unión La Calera tendría la intención de acudir al TAS para buscar una última instancia que les permita revertir esta drástica penalización deportiva.

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