Tribunal de Disciplina de la ANFP desafilió a Santiago City tras denuncia por utilización de documentación falsa

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) impuso la desafiliación del club Santiago City.

En votación unánime efectuada este martes, el tribunal resolvió acoger la denuncia interpuesta por el directorio de la ANFP.

Desde el ente rector del fútbol profesional señalaron que "la sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades".

La denuncia fue realizada por la ANFP por infringir el artículo 10 del reglamento, letra G, al presentar documentación falsa del finiquito de un futbolista, Fabián Núñez.

La notaría que figuraba en el documento presentado ante el organismo de Quilín negó haber emitido alguna firma para el club de la Segunda División Profesional, constituyéndose la grave falsificación.

Cabe señalar que Santiago City marcha tercero en la fase final por el título y el ascenso con 15 puntos, solamente es superado por Deportes Linares (16) y Trasandino (15), por diferencia de goles (+6 contra +4).

(Imagen: @sancityfc)

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