El delantero chileno fue titular y jugó 81 minutos en la igualdad 1-1 como visita ante Levante. El resultado mantiene a su equipo en el penúltimo lugar del campeonato español.
Lucas Cepeda no lo pasa bien con el Elche en la Liga española. Es que el cuadro del chileno resignó un agónico empate a 1 como visita frente al Levante, por la 13° fecha de la competencia, resultado que le impidió salir de la zona de descenso.
El atacante nacional fue titular por quinto partido consecutivo y jugó hasta los 81 minutos. El exColo-Colo tuvo una ocasión clara para convertir, a los 21' con un remate donde el balón se fue desviado.
El cuadro forastero abrió la cuenta a los 62' por medio de Roy Revivo, quien conectó un centro rasante de Germán Valera.
Sin embargo, los dueños de casa lograron emparejar el marcador en la agonía del encuentro, a los 88', gracias a una diana de Dani Requena.
Con este empate, el Elche se mantiene en el 19° y penúltimo casillero de la tabla de la Liga española, con 11 puntos y en zona de descenso. En tanto, el Levante se ubicó en el 15° puesto, con 12 unidades.
(Imagen: @elchecf)
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