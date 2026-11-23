Lucas Cepeda no lo pasa bien con el Elche en la Liga española. Es que el cuadro del chileno resignó un agónico empate a 1 como visita frente al Levante, por la 13° fecha de la competencia, resultado que le impidió salir de la zona de descenso.

El atacante nacional fue titular por quinto partido consecutivo y jugó hasta los 81 minutos. El exColo-Colo tuvo una ocasión clara para convertir, a los 21' con un remate donde el balón se fue desviado.

El cuadro forastero abrió la cuenta a los 62' por medio de Roy Revivo, quien conectó un centro rasante de Germán Valera.

Sin embargo, los dueños de casa lograron emparejar el marcador en la agonía del encuentro, a los 88', gracias a una diana de Dani Requena.

Con este empate, el Elche se mantiene en el 19° y penúltimo casillero de la tabla de la Liga española, con 11 puntos y en zona de descenso. En tanto, el Levante se ubicó en el 15° puesto, con 12 unidades.

(Imagen: @elchecf)

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