Cobreloa selló su anhelado regreso a la Primera División del fútbol chileno tras dos años. El cuadro loíno consiguió el ascenso y el título del torneo de la Primera B tras derrotar por penales a San Luis de Quillota en la gran final disputada el sábado en el estadio Santa Laura.

Rodolfo González, defensa y capitán del conjunto naranja, se refirió al retorno a la máxima categoría después de dos años.

"El año pasado estuvimos cerca y lamentablemente no se pudo dar. Tuvimos un tiro en el palo y la jugada siguiente llegó el gol de ellos. Se mantuvo una base importante de lo que fue ese equipo, se quedó César (Bravo) y su cuerpo técnico también, con quienes estuvimos gran parte del año. Llegó Mario (Salas) en la última parte del torneo y nos ayudó mucho también. Fue todo un conjunto para conseguir el objetivo que teníamos", expresó el zaguero en conversación con radio ADN.

Sobre la presión con la que cargaban tras perder la final de la Liguilla en la campaña anterior, sostuvo: "Si bien son planteles distintos, se va creando ese estigma, con el murmullo de la gente también, de que nuevamente una final y que estaba la posibilidad de perderla. Había que abstraerse de esa bulla y concentrarnos en lo que habíamos hecho todo el año, que había sido bueno, que estuvimos peleando arriba y teníamos un muy buen camarín".

Respecto a la potente arenga a sus compañeros, comentó: "Le dije a mis compañeros todo lo que nos había costado a cada uno, porque no es fácil sostenerse tanto tiempo en el fútbol. De repente uno va teniendo tropezones, van pasando cosas, como muertes de familiares y un montón de cosas que sabemos en la interna. Teníamos que salir a jugar no solamente por ellos, sino también por nuestras familias y la gente que estaba haciendo un sacrificio para viajar".

Por último, habló de lo que deben corregir para mantenerse en Primera: "Fue un año muy malo el 2024, donde no se hicieron las cosas bien. Los dirigentes han aprendido de eso, si bien son otros directivos, ya saben, más o menos, lo que hay que hacer. Ojalá Mario (Salas) pueda seguir con nosotros, creo que se va a mantener una base de los jugadores de este año para Primera, y también los jugadores que tengan que llegar. Creo que ahí está la clave. Si se llega a quedar Mario, tenemos un paso importante, porque es un entrenador de Primera División, conoce muy bien la categoría".

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