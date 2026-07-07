Tribunal de Disciplina de la ANFP castiga a D. Limache con la inhibición para fichar jugadores

Una pésima noticia recibió Deportes Limache luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP castigara al cuadro rojinegro con la prohibición de inscribir jugadores para la próxima temporada.

La sanción recién se hará efectiva en enero de 2027, por lo que los jugadores que el club incorporó para el segundo semestre de la presente temporada sí podrán ser inscritos y disputar partidos.

El castigo emanado desde la Primera Sala del organismo se sustentó en una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero, entidad que consignó que el "Tomate Mecánico" habría vulnerado las normas de Fair Play Financiero concernientes a las pérdidas de resultado y gasto de los clubes del fútbol chileno durante las últimas tres temporadas.

De acuerdo al informe elaborado por la UCF, los "cerveceros" excedieron en un 14,1% el monto máximo permitido que cada elenco puede utilizar de sus ganancias para el financiamiento de su plantilla, el cual se traduce en un 70% de sus ingresos totales.

El combinado de la región de Valparaíso puede apelar a la sanción para evitar quedarse sin incorporaciones en una ventana que asomaba como fundamental para el repunte del equipo en la Liga de Primera.

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