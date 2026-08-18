Fernando Zuqui destaca la campaña de la UC en la Libertadores pese a la eliminación: "Creo que hicimos una copa positiva"

La aventura de Universidad Católica en Copa Libertadores llegó a su final luego de perder por un contundente 3-0 ante Estudiantes de La Plata, despidiéndose de octavos de final con un marcador global de 4-1 en contra.

A pesar de la amplia diferencia en el marcador, Fernando Zuqui realizó un positivo balance de la campaña de la UC, que en fase de grupos cosechó cuatro triunfos, un empate y una caída.

"Creo que hicimos una copa positiva, la realidad era que nadie creía en nosotros cuando se dieron los sorteos en la fase de grupos, nos toca clasificar primeros y ya en octavos de final nos toca un rival de jerarquía", comentó de entrada el argentino.

Respecto al desarrollo del cotejo en el Claro Arena, el volante indicó que "hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, con mucha intensidad, pero lamentablemente no nos alcanzó".

Para cerrar, Zuqui remarcó que "el fútbol es esto, son momentos, pero hay que tener la personalidad para salir de esta derrota. Ahora rápidamente el fin de semana tenemos un partido que hay que ganar".

PURANOTICIA