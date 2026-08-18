Nicolás Jarry proyecta su regreso al circuito para fines de año tras compleja lesión en el codo derecho

Nicolás Jarry (768° del ranking ATP) rompió el silencio luego de quedar fuera de la convocatoria del equipo chileno de Copa Davis para la llave ante España, a disputarse en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional los días 19 y 20 de septiembre.

"Nico", quien no ha tenido acción desde mediados de abril debido a una compleja lesión en el codo derecho, aseguró que aun cuando no fue considerado por el capitán Nicolás Massú para la serie con el elenco hispano, igualmente estará presente para alentar a su compatriotas.

"Ya llevo un par de meses en Chile intentando recuperar el codo, pero lamentablemente ha sido más lento de lo deseado. Por esto no voy a estar presente en la Copa Davis, pero he estado en contacto con 'Nico' (Massú) y estaré ahí presente, apoyándolo, animándolo desde el banco. Es lo que me toca ahora", afirmó el exnúmero 16 del orbe en un video compartido en sus redes sociales.

Sobre su puesta a punto para retomar la acción, el nieto de Jaime Fillol sostuvo que "estoy dejándolo todo día a día, haciendo las cosas bien para poder recuperarme y que el tema del codo ya no vuelva a ser un tema cuando vuelva a competir".

En ese sentido, el "Príncipe" anticipó que "espero volver a jugar en los Challengers de Sudamérica a final de año. Tengo muchas ganas de seguir compitiendo. Siento que tengo mucho más dentro mío".

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