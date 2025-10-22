Tribunal de Disciplina confirmó sanción y Charles Aránguiz no estará en partido ante la UC

Si bien Universidad de Chile tiene el foco puesto en el duelo de este jueves frente a Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, los azules también miran de reojo el cotejo del domingo ante Universidad Católica en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

Y de cara al clásico del fin de semanacontra el conjunto cruzado, el equipo laico recibió un duro golpe. Es que tendrá una sensible baja.

Esto porque el Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó que Charles Aránguiz, volante y referente de la U, no estará ante el cuadro de la franja.

El "Príncipe" recibió un partido de suspensión por su expulsión ante Palestino, por lo que quedó descartado frente a la UC.

Consignar que Universidad de Chile visitará a Universidad Católica desde las 12:30 horas de este domingo, por la 25° fecha del Campeonato Nacional.

