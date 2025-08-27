Tribunal de Arbitraje Deportivo le dio golpe final a Melipilla y ratificó ascenso de Concepción a Primera B

Si Deportes Melipilla todavía soñaba con dejar sin efecto la resta de tres puntos que sufrió por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP por incumplimientos financieros, castigo que dejó al club sin poder competir en la Primera B en esta temporada 2025 pese a ser campeón de la Segunda División en 2024, esa ilusión ya se esfumó de manera definitiva.

Es que este miércoles el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le dio el último golpe y ratificó el ascenso por secretaría de Deportes Concepción.

El TAS era el último recurso que tenía el cuadro de los "Potros" para luchar por su ascenso, pero el organismo internacional falló en su contra.

En una misiva, explicó que determinó "rechazar en su integridad la apelación presentada por Club de Deportes Melipilla en contra de la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación de Fútbol de Chile, de fecha 31 de enero 2025".

Además, añadió que se decidió "confirmar la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile".

A su vez, el TAS criticó a la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP: "Tal complejidad queda evidenciada, entre otros aspectos, por el hecho de que los órganos jurisdiccionales de la ANFP adoptaron decisiones contradictorias en primera y segunda instancia respecto de la oportunidad de ejecución de la sanción, lo que demuestra la existencia de criterios jurídicos razonables en conflicto. En este contexto, corresponde a esta Formación Arbitral adoptar la interpretación que mejor se ajuste a los principios estructurales del sistema, priorizando el espíritu del ordenamiento disciplinario, la coherencia y jerarquía normativa y la protección de la integridad y equidad deportiva".

Por último, el TAS determinó que los costes del arbitraje sean pagados por Melipilla, por lo que tendrá que desembolsar poco más de dos 2.400.000 pesos chilenos a Deportes Concepción y la misma cantidad a la ANFP.

