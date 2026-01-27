Tres nacionales y cinco top 50: Dan a conocer la lista oficial de tenistas que serán parte del Chile Open 2026

Falta poco menos de un mes para que arranque la edición 2026 del Chile Open en las canchas de San Carlos de Apoquindo y hay novedades importantes.

Es que este martes, se oficializó la lista de entrada del certamen que se desarrollará desde el sábado 21 de febrero al domingo 1 de marzo.

Hace semanas se había confirmado la presencia del argentino Francisco Cerúndolo, los italianos Matteo Berrettini y Lorenzo Sonego, el francés Alexandre Muller y los chilenos Alejandro Tabilo y Cristian Garin, por lo que este martes se completó la entry list.

En la nómina destaca la presencia del serbio Laslo Djere, campeón defensor, el argentino Sebastián Báez, monarca en 2024 y finalista el año pasado, y el trasandino Tomás Martín Etcheverry, finalista en 2023.

Además, se confirmó al nacional Nicolás Jarry, campeón en 2023, como el primer jugador invitado. De las otras dos wild cardas que restan, una debería ser para el criollo Tomás Barrios.

LISTA DE ENTRADA COMPLETA

Francisco Cerúndolo (Argentina, 21°)

Luciano Darderi (Italia, 25°)

Sebastián Báez (Argentina, 36°)

Lorenzo Sonego (Italia, 40°)

Camilo Ugo Carabelli (Argentina, 49°)

Alexandre Müller (Francia, 52°)

Matteo Berrettini (Italia, 57°)

Tomás Etcheverry (Argentina, 62°)

Francisco Comesaña (Argentina, 68°)

Pedro Martínez (España, 71°)

Mariano Navone (Argentina, 74°)

Alejandro Tabilo (Chile, 79°)

Cristian Garin (Chile, 82°)

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina, 87°)

Emilio Nava (Estados Unidos, 89°)

Laslo Djere (Serbia, 92°)

Carlos Taberner (España, 99°)

Ignacio Buse (Perú, 100°)

WC Nicolás Jarry (Chile, 133°)

