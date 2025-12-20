Tres clubes emblemáticos se integran a la Tercera B 2026

La Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) oficializó este sábado la nómina de clubes que participarán en la temporada 2026 de la Tercera B, confirmando el retorno a la competencia de tres instituciones históricas del fútbol chileno: Arturo Fernández Vial, Deportes Iberia y Deportes Ovalle.

El caso más emblemático es el de Arturo Fernández Vial, elenco que descendió en 2024 desde la Segunda División Profesional tras una compleja temporada marcada por problemas económicos y sanciones administrativas. Durante todo 2025, el conjunto penquista permaneció inactivo debido a un conflicto entre la sociedad anónima y la corporación, esta última responsable de concretar su inscripción en el torneo.

Por su parte, Deportes Iberia volverá a las canchas luego de haber perdido la categoría en 2024 en la Tercera A. El club de Los Ángeles optó por no competir durante el presente año, enfocándose en reordenar su proyecto deportivo y administrativo de cara a su regreso oficial en 2026.

Finalmente, Deportes Ovalle completa el grupo de retornos destacados. El elenco limarino no participaba en competencias oficiales desde su descenso de la Segunda División Profesional en 2016 y, tras casi una década de ausencia, recibió la aprobación de ANFA para reintegrarse al fútbol amateur, cerrando así un ciclo de espera y reestructuración institucional.

PURANOTICIA