Tres chilenos van por el cuadro principal: Garin, Barrios y Jarry debutan en la qualy del Miami Open

Terminó el Masters 1000 de Indian Wells y desde esta semana se disputará el Masters 1000 de Miami, donde la qualy comenzará este lunes y tendrá a tres chilenos en acción, con Cristian Garin (95° del ranking ATP), Tomás Barrios (119°) y Nicolás Jarry (152°).

Los tenistas nacionales ya tienen rivales y programación para sus estrenos en la fase previa del torneo que se desarrolla en Florida.

El primero en salir a la cancha será "Gago", quinto cabeza de serie de las clasificaciones y quien ingresó gracias a una invitación. El nacido en Arica enfrentará al canadiense Liam Draxl (147°), cerca de las 14:30 horas de Chile.

En tanto, el chillanejo es el 18° sembrado y enfrentará al prometedor jugador local estadounidense Nishesh Basavareddy (198°), pasadas las 17:30 horas.

Por su lado, "Nico" se medirá frente al italiano Mattia Bellucci (94°), séptimo cabeza de serie, que viene de ser finalista en el Challenger 175 de Punta Cana. El duelo se disputará no antes de las 19:00 horas.

Consignar que los chilenos deben ganar dos partidos para meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, donde ya está asegurado su compatriota Alejandro Tabilo (41°).

PURANOTICIA