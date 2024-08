"Tremendo 'palo'": Claudio Bravo saca ronchas en España con comparación entre Barcelona y Manchester City

Pese a la incertidumbre que existe sobre su futuro, situación que lo dejó al margen de la nómina de Ricardo Gareca para la Selección chilena, Claudio Bravo sigue generando noticia.

Es que en conversación con Marcelo "Rambo" Ramírez para su programa «El Legado» en YouTube, el bicampeón de América con la Roja abordó algunos pasajes de su extensa carrera en Europa y deslizó algunas críticas a FC Barcelona, elenco que defendió entre 2014 y 2017.

En la charla, el oriundo de Viluco sostuvo que "el Barça funciona como un equipo pequeño. Es gigantesco a nivel mundial, gigantesco. Madrid y Barça deben ser lo más grande a nivel mediático, a nivel de popularidad, los más conocidos... Donde te muevas tú en el mundo te llenan los estadios".

El futbolista reafirmó sus dichos asegurando que "el Barça es gigantesco, pero internamente es muy pequeño, ves siempre las mismas caras, poca gente: jugadores, staff, tres o cuatro guardias, el cocinero y poco más".

Pero el formado en Colo-Colo no se quedó ahí, sino que comparó al conjunto catalán con otro de los cuadros en los cuales jugó en el Viejo Continente. "En cambio, vas al Manchester City y es un club gigantesco internamente, gigante. Su nivel de recursos es ilimitado: gente en la piscina, gente en el vestuario, gente en el área médica, gente en los gimnasios... sobra gente", lanzó.

En la misma línea, el arquero de 41 años planteó que en el combinado inglés "no escatiman en recursos ni personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y para que no le falte absolutamente nada. Tú preocúpate de jugar, nosotros tenemos al mejor fisio, al mejor preparador físico de gimnasio, y no uno sino dos y tres".

Y los dichos del golero generaron polémica en España, por ejemplo, el diario Sport tituló: "Tremendo 'palo' de Claudio Bravo al Barça".

Por su parte, el periodista de "Conexión Deportiva" Diego Mengual, publicó el extracto de la entrevista y apuntó: "El brutal 'palo' de Claudio Bravo al Barcelona cuando le compara con el Manchester City".

A su vez, el medio El Debate, también hizo eco de las declaraciones de Bravo y señaló que "a muchos les puede llegar a sorprender estas declaraciones de Claudio Bravo, pero la realidad es que el Barcelona ya no es lo que era. Eso se está comprobando a nivel institucional. El club azulgrana ha perdido mucho y está viviendo sus peores días económicamente hablando. Por eso, lo que dijo Bravo es totalmente cierto".

(Imagen: Imago)

PURANOTICIA