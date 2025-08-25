D. La Serena despidió a Cristian Paulucci tras la derrota como local ante Huachipato

Otro técnico que deja su puesto en esta temporada 2025 de la Primera División del fútbol chileno. Ahora fue Cristian Paulucci quien se fue de la banca de Deportes La Serena, tras estar apenas más de dos meses en el conjunto granate.

Tras la derrota sufrida por 2-0 como local ante Huachipato, el club nortino oficializó este lunes la salida del exentrenador de Universidad Católica.

"Informamos a nuestros hinchas, abonados y comunidad que el Club ya está trabajando con miras a nuestro próximo compromiso frente a Everton en Viña del Mar, este jueves 28 de agosto. En las próximas horas comunicaremos oficialmente quién asumirá interinamente la dirección técnica de este encuentro", sostuvo el elenco "papayero" en un comunicado.

El argentino había llegado en reemplazo de Erwin Durán y solamente alcanzó a dirigir 11 partidos en la Liga de Primera, con un registro de dos victorias al inicio. Después de eso, no ganó más y entró en una racha negativa de tres empates en los últimos nueve cotejos, campaña que tiene al equipo en el 13° casillero de la tabla, con 19 puntos. Eso sí, en la Copa Chile el club está en semifinales.

Con esto, ya van ocho los técnicos cesados en esta temporada 2025, pues se suma a Francisco Arrúe (Ñublense), Gustavo Leal (Everton), Miguel Ramírez (Deportes Iquique), Erwin Durán (Deportes La Serena), José Luis Sierra (Unión Española), Tiago Nunes (Universidad Católica) y Jorge Almirón (Colo-Colo).

