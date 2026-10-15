Tras vencer al Porto, Manuel Pellegrini se refiere a su continuidad en el Betis: “No está encima de la mesa el tema”

Manuel Pellegrini y el Betis continúan firmando una destacada temporada 2026-2027. El equipo dirigido por el técnico chileno protagonizó una épica remontada para vencer por 3-2 al Porto como local y mantener el puntaje perfecto tras la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Sin embargo, pese a la destacada campaña en la Liga española y el torneo continental, el estratega nacional tiene contrato con el conjunto verdiblanco solo hasta mediados del próximo año, mientras crecen los rumores sobre un eventual arribo a la Selección chilena.

En ese contexto, tras la victoria frente al Porto, el "Ingeniero" fue consultado en conferencia de prensa sobre una posible renovación de su vínculo con el equipo andaluz.

"La respuesta en este momento es que pienso en el partido del Barcelona (este sábado), hay momentos adecuados y ver si las dos partes se quieren sentar a conversar", expresó el DT.

"No está encima de la mesa el tema. 'Manu' Fajardo (director deportivo) dijo que hay una política de club que se verá si se sigue o no. Han sido siete años muy importantes, ya se verá si se sigue o no. Seguiremos en el mismo camino", añadió.

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