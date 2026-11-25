Pasan los días y Arturo Vidal todavía no define su futuro de cara a la próxima temporada. El referente de Colo-Colo termina contrato el próximo 31 de diciembre y, de momento no hay luces sobre una eventual renovación.

De hecho, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles, Jaime Pizarro, director ejecutivo de fútbol del cuadro albo, aseguró que por ahora están enfocados en definir la situación de otros jugadores.

"Por supuesto, Arturo es un jugador importante dentro del grupo, pero también hay fechas de algunos otros contratos que están encima y que nos exigen poder atenderlas con celeridad. Todos los jugadores son realmente importantes en este contexto, porque entiendo que para cada uno de ellos sus contratos son muy significativos", explicó.

Añadió que "lo que esperamos es dedicarnos a ese proceso y esperamos que cada uno de ellos pueda estar presente en estos últimos partidos y queremos que lleguen despejados a enfrentar esas situaciones, tanto Arturo como cada uno de los otros casos, como Maximiliano Romero y Álvaro Madrid".

"En el caso de Arturo, por supuesto que su historia y experiencia son muy significativas, pero el contrato de Arturo tiene una fecha de término, que es a final de temporada. Hay otros casos que, por contrato, nos obligan a un pronunciamiento para el 1 de diciembre. Son situaciones distintas, que no pasan por no valorar la importancia de un jugador", añadió.

Además, el histórico exvolante de los albos se refirió a los casos de Brayan Cortés y Maximiliano Romero: "Son elementos que tienen en común a los clubes (Argentinos Juniors), pero que son totalmente independientes. Uno es el préstamo de Brayan, donde también hay un plazo, y también está lo nuestro con Maximiliano, pero son situaciones que no tienen un espacio común".

PURANOTICIA