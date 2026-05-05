Tras gol clave ante Real Sociedad, en España se abren a la continuidad de Alexis

Con una solitaria anotación que selló un estrecho 1-0 frente a la Real Sociedad, el cuadro andaluz logró escapar de la zona de descenso en La Liga de España. El gran artífice de este vital triunfo fue Alexis Sánchez, quien asumió un rol protagónico para darle un respiro al Sevilla.

Los medios hispanos reaccionaron con una ola de elogios hacia el delantero chileno luego de asegurar esta victoria clave para el elenco nervionense. Curiosamente, esta es la misma prensa que, hasta hace escasas semanas, daba por hecha su partida del club al concluir la presente temporada. No obstante, el destacado desempeño exhibido durante la jornada del lunes provocó que ahora no se descarte la continuidad del tocopillano.

Abordando este giro de escenario, el medio especializado Estadio Deportivo publicó una nueva posibilidad para el futuro del atacante: "Podría ocurrir lo mismo que con Suso la temporada pasada, cuando se le ofreció renovar tras dar por hecha su salida, y que se intentara algo que se había descartado en un principio, prolongar su estancia si el futbolista lo viera con buenos ojos".

A pesar de este repentino optimismo, el citado medio optó de igual forma por colocar mesura respecto al destino del jugador, advirtiendo textualmente: "No obstante, lo más probable es que haga las maletas y dé por concluida su larga y fructífera etapa en Europa".

De momento, mientras se define su situación contractual, el goleador histórico de la Roja mantiene su enfoque absoluto en el término de la Liga española. Su claro objetivo en esta recta final es ayudar a salvar al Sevilla del descenso.

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