Tras caer en el ATP de Santiago, Garin revela problema al ojo: "Me cuesta mucho enfocar"

Cristian Garin (147° del mundo) dijo adiós al ATP 250 de Santiago. El chileno no pudo dar la sorpresa y cayó frente al argentino Tomás Martín Etcheverry (43°), quinto cabeza de serie y finalista en 2023, por parciales de 6-2 y 6-4 y quedó eliminado en los octavos de final del certamen.

Tras la derrota ante el pupilo de Horacio de la Peña, el "Tanque" se desahogó y realizó potentes reflexiones en conferencia de prensa.

"Estoy triste obviamente, un torneo tan especial para mí. La sensación de la semana no fue la mejor, intenté poner actitud, esfuerzo, intentar prepararme bien. Vine una semana antes a prepararme, hice lo que pude, no alcanzó. Estuve un poco como fuera de timing, lento, no me podía apoyar bien no sé por qué. Me quedé con ganas de rendir, de jugar bien. A pensar en el siguiente torneo, pasar la pena y enfocarme", expresó "Gago".

"El tenis es un deporte de mucha presión, sobre todo en torneos especiales como este. Con mi familia, amigos, intento disfrutar un poco todo. Mucho viaje, si uno pierde mañana estoy viajando, entrenando. Un ritmo de vida rápido, intento disfrutar con mi equipo, hacer cosas distintas, trabajo con mi sicóloga, me ayuda mucho para despejar. Hay veces que me gana la frustración", añadió.

Además, el nacido en Arica confesó que está con problemas en uno de los ojos: "Mi oculista te puede decir mejor, pero me cuesta mucho enfocar, llego con el ojo muy cansado cada vez que juego en la noche. Pero nada, no tiene nada que ver. Lo que intento es mantener ese ritmo de juego que alcanzo a veces. Me hacen falta más de estos partidos. Esta no fue mi semana. Quiero revertirlo".

También, recordó la gran polémica en la serie de Copa Davis contra Bélgica, cuando fue agredido por Zizou Bergs y de manera insólita el juez de silla sancionó al nacional porque se negó a volver a jugar.

"Después de la Copa Davis me costó retomar el ritmo, después de todo lo que pasó. Me enfermé, estuve una semana en cama, fui a Río con lo justo, con tres días de entrenamiento. Acá jugué un poco mejor. Me pone contento que vuelvo a agarrar ritmo de entrenamientos de cuidado físico, pero este fue un mes difícil que me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir. Quiero seguir adelante, el tenis es un deporte que hay muchas cosas que uno tiene que ir manejando que no se pueden entrenar. Fue un mes muy difícil, pero lo enfrento con madurez y tranquilidad y muy protegido por mi equipo y así es más fácil. Ahora jugaré mejor de vuelta".

